Nonostante la sentenza del Tar, che impone la riapertura delle scuole, il sindaco Nino Naso lascia chiuse le scuole, con l’emanazione di una nuova ordinanza, almeno fino alle vacanze di Natale. Questo in linea con le direttive nazionali e a tutela della popolazione scolastica. Dopo un primo rumors che parlava di riapertura delle scuole dal 9 dicembre, alla fine sembra che nel nuovo Dpcm previsto ad inizio dicembre, si rinvierà tutto al nuovo anno. Un giusto epilogo in quanto, purtroppo, dalla riapertura delle scuole i contagi sono aumentati in maniera esponenziale, soprattutto per la carenza nei trasporti. Questo ha permesso anche la trasmissione del virus anche in diversi paesi. Resta dunque al palo la sentenza del Tar di riaprire le scuole a Paternò, a seguito di un ricorso presentato da 12 cittadini.

PATERNO': RINVIATA AL 2021 LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

