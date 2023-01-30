PATERNO’ : RIOCCUPATO L’ALBERGO SICILIA

Una storia infinita, con situazioni ormai quasi comiche. Un immobile di proprietà della Città Metropolitana in balia di immigrati e di senza fissa dimora. Ancora una volta l’albergo Sicilia viene occu...

Una storia infinita, con situazioni ormai quasi comiche. Un immobile di proprietà della Città Metropolitana in balia di immigrati e di senza fissa dimora. Ancora una volta l’albergo Sicilia viene occupato abusivamente.

Alcuni immigrati, armati di mazze e picconi, hanno demolito i muri costruiti per sbarrare gli ingressi, entrando nell’albergo e occupandolo.

L’ennesima occupazione abusiva, figlia di mancati controlli e di assenza totale della Città Metropolitana. Un ente che ha abbandonato tutti i suoi beni, provvedendo solo nei casi gravi, senza nessuna programmazione.

L’unica cosa buona, che almeno degli esseri umani si ripareranno da questa ondata di freddo che ha colpito la nostra isola. Un edificio che andrebbe ristrutturato, rivalutato ed utilizzato per fini più importanti. Invece è lì, in totale abbandono e con spese fatte negli anni, (tra cui la chiusura degli accessi), pagati con i soldi dei contribuenti.

Il Gattopardo insegna, e la Sicilia non cambia.