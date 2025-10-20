Paternò, riparte l’Università della Terza Età: un anno ricco di corsi e attività gratuite

PATERNÒ – È tutto pronto per la ripartenza dell’Università della Terza Età per l’anno accademico 2025-2026, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Paternò e rivolta alla comunità senior....

L’inaugurazione ufficiale si terrà questo pomeriggio , venerdì 18 ottobre 2025, alle ore 16:00, presso il Centro Diurno “Un Nonno per Amico”, in viale Alcide De Gasperi. Si apre così un nuovo anno ricco di attività culturali e sociali, pensate per valorizzare il sapere e l’esperienza degli over 60.

Alla presentazione ufficiale, svoltasi nei giorni scorsi , erano presenti il sindaco Nino Naso, l’assessore alla Cultura Giovambattista Caruso, l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Coluccio e il professor Francesco Salvatore Gagliano, referente dell’iniziativa. Presenti anche i docenti che terranno i corsi e numerosi partecipanti.

Il calendario delle lezioni prevede un ampio ventaglio di argomenti:

lingua italiana, inglese e francese, letteratura siciliana, storia della Sicilia, diritto, economia, storia dell’arte, storia dei Normanni, attività motoria, sicurezza digitale, alimentazione e prevenzione, psicologia, recitazione, salotto letterario e molto altro ancora.

Obiettivo principale dell’iniziativa è favorire la socializzazione e promuovere la cultura come strumento di crescita personale e collettiva.

La partecipazione ai corsi è gratuita e aperta a tutti. Gli interessati possono presentarsi direttamente presso il Centro Diurno per iscriversi e prendere parte alle attività.