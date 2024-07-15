PATERNO’- RIPARTE MARTEDÌ IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MECCANICA . I DETTAGLI

Si porta a conoscenza che il prossimo martedì 16 luglio 2024 si continuerà l'attività di spazzamento meccanico in tutta la ZONA 1 (tutta Via E. Bellia lato destro secondo il senso di marcia, numeri ci...

Si porta a conoscenza che il prossimo martedì 16 luglio 2024 si continuerà l'attività di spazzamento meccanico in tutta la ZONA 1 (tutta Via E. Bellia lato destro secondo il senso di marcia, numeri civici pari, G.B. Nicolosi tratto compreso tra Via E. Bellia e Largo Assisi compreso).

Mercoledì 17 luglio 2024 si proseguirà con la ZONA 2 (precisamente il tratto di Via G.B. Nicolosi dall'intersezione con Via E. Bellia a Piazza Regina Margherita).

Per consentire il corretto svolgimento dell'attività, saranno attivati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata che entreranno in vigore dalle ore 01:00 alle 09:00 del mattino, fascia oraria entro la quale saranno svolte le attività di spazzamento.

Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione al fine di evitare multe e la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati nella zona interessata, che ostacolerebbero le attività di pulizia.

Dettagli delle Operazioni di Spazzamento

Martedì 16 luglio 2024: Zona 1

Tutta Via E. Bellia lato destro nel senso di marcia, con i numeri civici pari

G.B. Nicolosi tratto compreso tra Via E. Bellia e Largo Assisi compreso

Mercoledì 17 luglio 2024: Zona 2

Tutto il lato sinistro di Via E. Bellia nel senso di marcia, con i numeri civici dispari, tratto compreso tra Via Virgillito e intersezione di Via N. Sauro, compresa Piazza della Regione

Tratto di G.B. Nicolosi compreso tra l'intersezione con Via E. Bellia e Piazza Regina Margherita

Confidiamo nella collaborazione di tutti per mantenere pulite e ordinate le nostre strade.