PATERNO'- RIPARTE QUESTA NOTTE IL NUOVO SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MECCANICA . IL CALENDARIO

Riparte domani il servizio di pulizia strada meccanica.

Per consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata disposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate. La violazione di tale disposizione comporterà, oltre alla sanzione, la rimozione coatta del veicolo.

CALENDARIO:

L'ordinanza prevede la pulizia delle strade secondo il seguente calendario:

Ogni Martedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici pari.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Emanuele Bellia e Largo Assisi, ambedue i lati.

Largo Assisi, interamente.

Ogni Mercoledì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici dispari, compresa Piazza Della Regione.

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza R. Margherita, ambo i lati.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Emanuele Bellia.

Ogni Giovedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Monastero.

Piazza Indipendenza.

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Piazza R. Margherita.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Cosenza.





La cittadinanza è invitata a rispettare la nuova segnaletica e a collaborare affinché le operazioni di pulizia possano svolgersi senza impedimenti, contribuendo così a mantenere la nostra città pulita e decorosa.