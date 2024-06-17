PATERNO'- RIPARTE QUESTA NOTTE IL NUOVO SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MECCANICA . IL CALENDARIO
Riparte domani il servizio di pulizia strada meccanica.Per consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata disposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate....
Riparte domani il servizio di pulizia strada meccanica.
Per consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata disposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate. La violazione di tale disposizione comporterà, oltre alla sanzione, la rimozione coatta del veicolo.
CALENDARIO:
L'ordinanza prevede la pulizia delle strade secondo il seguente calendario:
Ogni Martedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici pari.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Emanuele Bellia e Largo Assisi, ambedue i lati.
- Largo Assisi, interamente.
Ogni Mercoledì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici dispari, compresa Piazza Della Regione.
- Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza R. Margherita, ambo i lati.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Emanuele Bellia.
Ogni Giovedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Monastero.
- Piazza Indipendenza.
- Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Piazza R. Margherita.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Cosenza.
La cittadinanza è invitata a rispettare la nuova segnaletica e a collaborare affinché le operazioni di pulizia possano svolgersi senza impedimenti, contribuendo così a mantenere la nostra città pulita e decorosa.