Paternò, riparte “Un Nonno per Amico”: aperte le domande per gli anziani over 60

Le istanze potranno essere presentate al Protocollo del Comune o tramite PEC. Necessari documento, autocertificazione e foto tessera

Sono aperte a Paternò le iscrizioni per l’ammissione al Centro diurno ricreativo “Un Nonno per Amico” per l’anno 2026.

L’avviso è rivolto ai cittadini che hanno compiuto il 60° anno di età e che risultano residenti nel Comune di Paternò. L’iniziativa rientra nelle attività previste dal regolamento per il funzionamento del Centro diurno ricreativo, tenuto conto anche del verbale n. 17 del 17 giugno 2026 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15 luglio 2026 presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Paternò. In alternativa, sarà possibile inviare l’istanza tramite PEC all’indirizzo:

[email protected]

Eventuali domande presentate dopo la scadenza potranno essere comunque accolte, ma solo a seguito di valutazione da parte degli organi competenti.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotocopia di un documento di identità, autocertificazione allegato B e una foto formato tessera.

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, nella sede del Centro “Un Nonno per Amico”, in via Alcide De Gasperi n. 32 a Paternò, oppure scaricato dal sito istituzionale del Comune: www.comune.paterno.ct.it.