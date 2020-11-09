I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti del 18enne Jonathan Emanuele SANT...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti del 18enne Jonathan Emanuele SANTANOCITO e del 22enne Vito LONGHITANO, entrambi di Paternó, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso.

PATERNÒ. RIPRESI IN SHORTS DOPO LA RAPINA: FATALE IL CAMBIO D’ABITO PER I DUE MALVIVENTI.

Le attività d’indagine, effettuate anche avvalendosi dei filmati di videosorveglianza, hanno fornito ai militari elementi investigativi inequivocabili in ordine alla responsabilità dei due in relazione alla rapina consumata nell’agosto di quest’anno presso il distributore carburanti sito nella piazza Purgatorio di Paternó. I due che indossavano abiti invernali nonostante la calura estiva, si sono avvicinati al gestore del distributore e, mentre uno dei due lo immobilizzava anche mediante l’utilizzo di un oggetto contundente, l’altro soggetto gli sfilava 30,00 euro dalla tasca. Dopodiché si introducevano negli uffici dove, trovato il portafoglio con gli incassi della giornata, prelevavano la somma di 630,00 euro. La vittima pur non riuscendo a identificare i soggetti, poiché travisati, indicava la direzione di fuga dei due. I due sono stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza, proprio nella zona indicata dall’esercente, dapprima durante la fuga a seguito del compimento della rapina e successivamente, non appena si erano cambiati i vestiti, indossando degli indumenti estivi, per evitare di farsi identificare.A seguito dell’esecuzione dell’ordinanza, Jonathan Emanuele SANTANOCITO è stato associato al carcere di Piazza Lanza mentre Vito LONGHITANO è stato sottoposto agli arresti domiciliari.https://www.youtube.com/watch?v=jiebGxp-8EI&feature=youtu.be