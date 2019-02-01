PATERNO': RIPRESO "ZOZZONE" - IL VIDEO
A cura di Redazione
01 febbraio 2019 14:23
Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:
Questo il post del primo cittadino: "Buongiorno con multa agli ennesimi idioti!
Stiamo monitorando tutta la Città, non ci fermeremo fino a quando gli incivili non la smetteranno.
Vogliamo una Paternó sempre più pulita"