PATERNO': RIPRESO "ZOZZONE" - IL VIDEO

Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:Questo il post del primo ci...

A cura di Redazione Redazione
01 febbraio 2019 14:23
News
Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò, come pubblicato dal sindaco Nino Naso sulla sua pagina Facebook:

Questo il post del primo cittadino: "Buongiorno con multa agli ennesimi idioti!
Stiamo monitorando tutta la Città, non ci fermeremo fino a quando gli incivili non la smetteranno.
Vogliamo una Paternó sempre più pulita"

