Paternò, ripulita la Sorgente Ardizzone: arrivano le telecamere contro chi abbandona i rifiuti

Sono iniziate a Paternò le attività di bonifica e pulizia dell’area antistante la Sorgente Ardizzone, con l’obiettivo di ripristinare il decoro e migliorare le condizioni di salubrità della zona.

A comunicarlo è il Comune, che sottolinea come l’intervento rappresenti un passo importante per la tutela e la valorizzazione di un luogo di interesse per la comunità.

L’amministrazione invita però anche i cittadini a collaborare affinché, una volta ripulita, l’area venga mantenuta in condizioni decorose.

Particolare attenzione viene rivolta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, vietato non soltanto nell’area della sorgente e nelle zone circostanti, ma su tutto il territorio comunale.

Il Comune ricorda che questi comportamenti, oltre a rappresentare una violazione delle norme, provocano danni all’ambiente e al decoro urbano e comportano nuovi costi per gli interventi di rimozione e bonifica, che finiscono per ricadere sull’intera collettività.

Per contrastare eventuali comportamenti illeciti, nell’area è stato inoltre installato un sistema di videosorveglianza.

Le immagini potranno consentire di individuare gli eventuali trasgressori, che potranno essere segnalati alle autorità competenti e sottoposti alle sanzioni previste dalla normativa.

Dal Comune arriva quindi un nuovo appello al senso civico: non abbandonare rifiuti e contribuire alla salvaguardia della Sorgente Ardizzone e dell’intero territorio comunale.

La tutela del patrimonio comune, sottolinea l’amministrazione, dipende anche dalla collaborazione e dal rispetto delle regole da parte di ogni cittadino.