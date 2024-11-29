PATERNÒ, RISCHIO CROLLO CASA ABBANDONATA IN VIA VITTORIO ALFIERI: I RESIDENTI SOLLECITANO INTERVENTI IMMEDIATI

A più di due mesi dalla segnalazione pubblicata con il titolo "Paternò. Incendio e Rischio Crollo: Segnalazione Ricevuta per Casa Abbandonata in Via Vittorio Alfieri", nella zona di San Gaetano, la si...

A più di due mesi dalla segnalazione pubblicata con il titolo "Paternò. Incendio e Rischio Crollo: Segnalazione Ricevuta per Casa Abbandonata in Via Vittorio Alfieri", nella zona di San Gaetano, la situazione riguardante l’immobile abbandonato continua a destare grave preoccupazione.

L’immobile, già da tempo in stato di degrado, è ora a rischio crollo, mettendo a serio pericolo l'incolumità dei cittadini che frequentano la zona.

In quel lontano episodio, un incendio, originato dai rifiuti accumulati all'interno della casa, aveva spinto i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente per domare le fiamme.

Dopo l'incidente, erano state installate delle transenne attorno all'edificio per segnalare il pericolo imminente e prevenire incidenti. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso, il rischio di crollo è più che mai concreto, e la situazione sembra essere ulteriormente peggiorata.

Oggi, i residenti della zona ci hanno nuovamente contattato per esprimere la loro crescente preoccupazione. Nonostante i numerosi solleciti all'amministrazione comunale, l’edificio continua a essere un pericolo pubblico.

Le transenne che inizialmente delimitavano l'area sono ormai scomparse, lasciando l’immobile senza alcuna protezione. "C’è anche pericolo che cade giù e ci scappa il morto", affermano con preoccupazione i cittadini. Il timore è che la struttura, sempre più fatiscente e instabile, possa crollare in qualsiasi momento, causando gravi danni o addirittura vittime, soprattutto tra i bambini e le famiglie che abitano o transitano nella zona.

La casa abbandonata non è solo un rischio per la sicurezza, ma anche un simbolo di degrado e abbandono. La presenza di rifiuti e materiali facilmente infiammabili ha reso l'immobile ancora più vulnerabile, aumentando ogni giorno il rischio di incidenti.

La sicurezza pubblica non può più essere trascurata: è fondamentale che le autorità competenti prendano provvedimenti immediati.

Chiediamo, con urgenza, un intervento diretto e deciso da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza della comunità. È imprescindibile che venga effettuata una valutazione approfondita delle condizioni strutturali dell'edificio e che si avviano le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Qualora la struttura non fosse recuperabile, non ci sarebbero alternative: l'immobile dovrà essere demolito per evitare una tragedia che potrebbe essere evitata.