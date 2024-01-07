PATERNO'. RISSA DAVANTI ALLA STAZIONE DELLA CIRCUMETNEA

Una rissa tra più persone si è verificata nella serata di ieri, 06 gennaio 2024, davanti alla stazione della circumetnea di Paternò.L'episodio, che ha coinvolto più persone, si è verificato intorno a...

A cura di Redazione 07 gennaio 2024 11:31

Condividi