PATERNO'. RISSA DAVANTI ALLA STAZIONE DELLA CIRCUMETNEA

Una rissa tra più persone si è verificata nella serata di ieri, 06 gennaio 2024, davanti alla stazione della circumetnea di Paternò.L'episodio, che ha coinvolto più persone, si è verificato intorno a...

07 gennaio 2024 11:31
Cronaca
Una rissa tra più persone si è verificata nella serata di ieri, 06 gennaio 2024, davanti alla stazione della circumetnea di Paternò.

L'episodio, che ha coinvolto più persone, si è verificato intorno alle ore 19.

Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte si sarebbero date di santa ragione con calci e pugni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per l'identificazione dei soggetti e gli accertamenti del caso.

Al momento non sono note le cause che hanno scaturito la rissa.

