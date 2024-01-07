PATERNO'. RISSA DAVANTI ALLA STAZIONE DELLA CIRCUMETNEA
A cura di Redazione
07 gennaio 2024 11:31
Una rissa tra più persone si è verificata nella serata di ieri, 06 gennaio 2024, davanti alla stazione della circumetnea di Paternò.
L'episodio, che ha coinvolto più persone, si è verificato intorno alle ore 19.
Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte si sarebbero date di santa ragione con calci e pugni.
Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per l'identificazione dei soggetti e gli accertamenti del caso.
Al momento non sono note le cause che hanno scaturito la rissa.