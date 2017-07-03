PATERNO': RISSA IN PIAZZA NASSIRIYA ARRESTATI QUATTRO GIOVANI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato quattro 20enni del luogo per rissa e lesioni personali.Sabato sera, una gazzella, su segnalazione al 112 da parte di un anonimo cittadino, è in...

Sabato sera, una gazzella, su segnalazione al 112 da parte di un anonimo cittadino, è intervenuta in Piazza Nassiriya dove ha sorpreso un gruppo di individui coinvolti in una furibonda rissa, scaturita per futili motivi. Alla vista dei militari alcuni di loro sono immediatamente fuggiti mentre quattro di questi giovani sono stati bloccati, mentre tre di loro aggredivano calci e pugni un coetaneo. Il quarto ragazzo a seguito della violenta aggressione è stato trasportato e medicato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Salvatore di Paternò, dove i sanitari gli hanno riscontrato delle ferite escoriative collo, alla faccia, all’orecchio sinistro e delle ferite al petto procurate da morsi, venendo giudicato guaribile in 10 giorni.

Le indagini sono ancora in corso al fine di indentificare gli altri partecipanti alla rissa che sono sfuggiti alla cattura.