PATERNÒ: RISSA IN PIENO GIORNO IN VIA VITTORIO EMANUELE

Rissa in strada, in pieno giorno.Una situazione andata in scena oggi a metà mattinata, il violento diverbio ha interessato due giovani stranieri: i due si sono prima insultati e dopo picchiati tra gli...

A cura di Redazione Redazione
28 aprile 2021 14:22
Rissa in strada, in pieno giorno.

Una situazione andata in scena oggi a metà mattinata, il violento diverbio ha interessato due giovani stranieri: i due si sono prima insultati e dopo picchiati tra gli sguardi attoniti dei presenti.

Alcuni passanti hanno anche tentato di dividerli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato i responsabili, oltre a ricostruire la dinamica dei fatti.

