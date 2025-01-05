PATERNÒ, RISSA NEL POMERIGGIO IN PIENO CENTRO

Pomeriggio di tensione oggi, 5 gennaio 2025, nel pieno centro di Paternò, precisamente in via Vittorio Emanuele all'altezza di piazza Indipendenza. Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebb...

Pomeriggio di tensione oggi, 5 gennaio 2025, nel pieno centro di Paternò, precisamente in via Vittorio Emanuele all'altezza di piazza Indipendenza. Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe verificato uno scontro tra diverse persone, coinvolgendo cittadini locali e persone di nazionalità straniera.

Alcuni testimoni riferiscono che diversi partecipanti allo scontro fossero armati di lunghi bastoni, aumentando il clima di pericolo e preoccupazione..

Al momento i dettagli sono ancora frammentari, ma non si esclude un possibile collegamento con quanto accaduto il 1° gennaio scorso, durante la celebrazione religiosa con il simulacro di Gesù Bambino.

In quella occasione, il corteo religioso, fermatosi in piazza Indipendenza per assistere ai tradizionali fuochi d’artificio, era stato interrotto da cori, applausi e fischi provenienti da un gruppo di stranieri, apparentemente una dozzina e visibilmente alterati dall’alcol.

La tensione generatasi in quella circostanza aveva costretto gli organizzatori a rientrare anzitempo in chiesa, per evitare ulteriori problemi.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.