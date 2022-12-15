95047

PATERNÒ. RISSA NELLA NOTTE NEI PRESSI DELL’ALBERGO SICILIA

15 dicembre 2022 14:32
Rissa questa notte a Paternò, in pieno centro, nella centralissima Via Vittorio Emanuele proprio di fronte all'albergo Sicilia.

Calci e pugni utilizzate come armi. Il tutto poco dopo la mezzanotte,  con protagonisti tutti extracomunitari.

Circa una decina di persone se le sono date di santa ragione, con pugni, calci e lancio di bottiglie.

Sul caso stanno indagando le Autorità.

