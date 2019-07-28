PATERNO’: RISSA TRA STRANIERI INTERVENGONO I CARABINIERI
Rissa fra stranieri a Paternò, in pienissimo centro , in piazza Indipendenza.Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23.Alcuni uomini, presumibilmente di nazionalità rumena, si sono scontrati p...
A cura di Redazione
28 luglio 2019 09:19
Rissa fra stranieri a Paternò, in pienissimo centro , in piazza Indipendenza.
Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23.
Alcuni uomini, presumibilmente di nazionalità rumena, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.
Durante la colluttazione un uomo è rimasto ferito in testa e in faccia, il giovane, però, ha rifiutato il ricovero.
Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte
Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri ed una ambulanza del 118.