PATERNO’: RISSA TRA STRANIERI INTERVENGONO I CARABINIERI

Rissa fra stranieri a Paternò, in pienissimo centro , in piazza Indipendenza.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23.

Alcuni uomini, presumibilmente di nazionalità rumena, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.

Durante la colluttazione un uomo è rimasto ferito in testa e in faccia, il giovane, però, ha rifiutato il ricovero.

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri ed una ambulanza del 118.