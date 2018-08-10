PATERNO': RISSA TRA STRANIERI INTERVENGONO I CARABINIERI, FERITI

Rissa fra stranieri a Paternò, tra la via Mediterraneo e via G.B. Nicolosi. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22.

Diverse persone, si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani. Durante la colluttazione un uomo è rimasto ferito , è trasportato all'ospedale.

Sembrerebbe che alla base dello scontro ci siano problemi relativi al lavoro nei campi.

La lite violenta è stata sedata dai carabinieri prontamente intervenuti, sul posto insieme a 2 ambulanze