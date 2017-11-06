95047

PATERNO': I PRIMI RISULTATI CANDIDATI - IN AGGIORNAMENTO

06 novembre 2017 17:03
PATERNO': I PRIMI RISULTATI CANDIDATI - IN AGGIORNAMENTO -
IN AGGIORNAMENTO  (SEZ 46 SU 47)

CENTO PASSI PER LA SICILIA (FAVA PRESIDENTE)

Fava Giovanni Giuseppe Claudio Fava detto Claudio Fava  74
Bertone Vittorio Girolamo Gaetano 39
Bonincontro Maurizio 0
Catania Francesco Salvatore Detto Franco 12
Ciatto Giancarlo Maria 210
Festa Danilo 46
Grancagnolo Alessio Gaspare Detto Alessio Detto Granca 10
Grasso Lev Salvatore Boris Detto Salvo 0
Marletta Rosaria Detta Recupero 13
Marletta Salvatore Valerio Detto Marletta 16
Nicosia Iannotta Silvana 0
Platania Helga 2
Riccioli Matilde Maria 3

MOVIMENTO 5 STELLE (CANCELLERI PRESIDENTE)
Ciancio Gianina  256
Cappello Francesco 31
Foti Angela 167
Anastasi Cristiano 6
Adorno Lidia  186
Marano Jose 50
Santocono Giampiero 33
Diana Valeria 67
Sapienza Antonino 2.028
Ciappina Gionata  23
Scarcella  Giuseppe 5
Nicolosi Gaetano 39
Cantarella Giovanni 26

SICILIANI LIBERI (LA ROSA PRESIDENTE)
La Rosa Roberto 10
Panebianco Raffaele 7
Barbagallo Loredana 2
Barraco Gianmarco
Castriciano Gianluca
Crupi Francesco detto Franco 23
De Angelis Leda 2
Di Mulo Corinne 4
Ginaprelli Salvatore
Lomonte Ciro detto Lo Monte 1
Pulvirenti Maria
Suraci Maria Angela  1
Venticinque Leone

FORZA ITALIA  (MUSUMECI PRESIDENTE)
Falcone Marco detto Marco 636
Papale Alfio 477
Baiamonte Mappa Rosa Maria 5
Cantarella Mario 40
Castro Antonio Pio Sebastiano detto Antonio 13
Daidone Letterio   207
Manenti Maria Carmela
Manuele Valentina Luisa Rita 1
Pellegrino Riccardo Angelo  133
Porto Alessandro 145
Rubulotta Giorgia 9
Sinatra Antonio detto Antonello 1.540
Tagliaferro Carmelo detto Elio 10

ALLEANZA PER LA SICILIA - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE - NOI CON SALVINI

Alba Gaetano 2
Cardillo Gaetano Alberto Seby detto Alberto
Carrà Anastasio  72
Galvagno Gaetano detto Calvagna  1.530
Grasso Cristina    2
Malfitana Antonia 3
Nicotra Carmelo 20
Paratore Christian
Patania Anna Maria 2
Scaletta Salvatore detto Turi  25
Turchetti Loredana Grazia  5
Vinci David Simone   31
Zapparata Rocco  63

IDEA SICILIA  (MUSUMECI PRESIDENTE)
Compagnone Giuseppe detto Pippo 135
Giuffrida Salvatore detto Salvo 54
La Cava Giuseppa detta Giusi
La Paglia Lucrezia 11
Mamazza Claudia  3
Murabito Paolo  3
Polizzi Salvatore detto Salvo 1
Primavera Santo Orazio  15
Rapisarda Consolazione detta Ionnella Consuelo  612
Sofia Nicolò detto Nico  62
Toscano Giuseppe  36
Vullo Gianfranco 69
Privitera Filippo  134

UDC (MUSUMECI PRESIDENTE)
Barbagallo Alfio  13
Benincasa Gaetano  6
Bulla Giovanni  342
Ferrara Lorenzo Paolo  1
Musumeci Roberta  3
Petrina Francesco  16
Rapisarda in Basile Concetta detta Ketty  61
Rapisarda Giulia 6
Rau Vito 2.219
Sgroi Carmelo  4
Silvestro Virginia  6
Spataro Ivana
Trovato Santo  55

#DIVENTERÀBELLISSIMA  (MUSUMECI PRESIDENTE)
Adornetto Salvatore  54
Arena Giuseppe Gilberto Agatino  299
Barbanti Giovanni
Barraja Marcella
Ernesto Calogero  13
Contadino Maria Valeria della Valeria  9
Crocitti Romj Sabrina Arianna detta Romina Bellante  3
Grasso Giovanni  5
Longo Francesco  2
Loretto Carla Agata Erica detta Carla  16
Musumeci Antonino  4
Sicari Angelo Salvatore  10
Zitelli Roberto  495

ALTERNATIVA POPOLARE (MICARI PRESIDENTE)
Forzese Marco Lucio   41
Amato Simone   2
Carciotto Giuseppe  92
Condorelli Sebastiano Valentino detto Nuccio  45
Di Primo Agatina detta Tina  3
Giangreco Graziella
La Magna Giovanni  10
Mineo Rosalba  19
Rigano Venera
Sorbello Rosario
Tolomeo Giovanni Fabio  1
Zermo Carmelo  20
Dimino Licia

ARCIPELAGO SICILIA  (MICARI PRESIDENTE)
Aparo Lucia
Caudo Giuseppe 120
Di Maria Salvatore
Fazio Salvatore  6
Leanza Antonio  24
Licciardello Antonio detto Pizzauppi  6
Lombardo Concita  1
Palermo Natascia
Perigra Corrado Antonio
Santagati Mario
Venturino Antonio
Vitale Filippo

PD  (MICARI PRESIDENTE)
Barbagallo Anthony Emanuele detto Entoni  472
Caruso Antonino Salvatore  37
Castiglione Pieruccia Giovanna
Catalano Sebastiano detto Nello  1
Di Fazio Mario  17
Ragusa Elena Adriana  3
Rubino Antonio
Sammartino Luca Rosario Luigi detto Sammartino, Martino o Di Martino  1.074
Sanfilippo MAria  1
Schilirò Grazia
Siena Anna
Torrisi Elia   3
Villari Angelo  267

PDR - SICILIA FUTURA - PSI - MICARI PRESIDENTE
D'Agostino Nicola  59
Coppolino Carmelo  46
Lanzafame Agatino Giuseppe  54
Messina Andrea Barbaro  21
Mobilia Rossana  20
Pinzone Vecchio Salvatore 1
Sinatra MArco Aurelio  11
Tornelo Alessandro Maria Giovanni  15
Conti Giuseppe
Catania Mirella Giuseppa
Vinciguerra Maria Grazia
Pizzo Mariateresa
De Luca Danili

 

 

 

 

 

 

 

 

