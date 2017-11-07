PATERNO': RISULTATI DEFINITIVI DEI CANDIDATI ALL'ARS
DATI DEFINITIVICENTO PASSI PER LA SICILIA (FAVA PRESIDENTE)Fava Giovanni Giuseppe Claudio Fava detto Claudio Fava 74Bertone Vittorio Girolamo Gaetano 39Bonincontro Maurizio 0Catania Francesco Salvato...
DATI DEFINITIVI
CENTO PASSI PER LA SICILIA (FAVA PRESIDENTE)
Fava Giovanni Giuseppe Claudio Fava detto Claudio Fava 74
Bertone Vittorio Girolamo Gaetano 39
Bonincontro Maurizio 0
Catania Francesco Salvatore Detto Franco 12
Ciatto Giancarlo Maria 223
Festa Danilo 54
Grancagnolo Alessio Gaspare Detto Alessio Detto Granca 10
Grasso Lev Salvatore Boris Detto Salvo 0
Marletta Rosaria Detta Recupero 13
Marletta Salvatore Valerio Detto Marletta 20
Nicosia Iannotta Silvana 0
Platania Helga 2
Riccioli Matilde Maria 3
MOVIMENTO 5 STELLE (CANCELLERI PRESIDENTE)
Ciancio Gianina 260
Cappello Francesco 34
Foti Angela 172
Anastasi Cristiano 6
Adorno Lidia 191
Marano Jose 51
Santocono Giampiero 34
Diana Valeria 68
Sapienza Antonino 2.092
Ciappina Gionata 23
Scarcella Giuseppe 5
Nicolosi Gaetano 39
Cantarella Giovanni 27
SICILIANI LIBERI (LA ROSA PRESIDENTE)
La Rosa Roberto 10
Panebianco Raffaele 7
Barbagallo Loredana 2
Barraco Gianmarco
Castriciano Gianluca
Crupi Francesco detto Franco 23
De Angelis Leda 2
Di Mulo Corinne 4
Ginaprelli Salvatore
Lomonte Ciro detto Lo Monte 1
Pulvirenti Maria
Suraci Maria Angela 1
Venticinque Leone
FORZA ITALIA (MUSUMECI PRESIDENTE)
Falcone Marco detto Marco 647
Papale Alfio 497
Baiamonte Mappa Rosa Maria 5
Cantarella Mario 40
Castro Antonio Pio Sebastiano detto Antonio 13
Daidone Letterio 208
Manenti Maria Carmela
Manuele Valentina Luisa Rita 1
Pellegrino Riccardo Angelo 133
Porto Alessandro 145
Rubulotta Giorgia 9
Sinatra Antonio detto Antonello 1.575
Tagliaferro Carmelo detto Elio 11
ALLEANZA PER LA SICILIA - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE - NOI CON SALVINI
Alba Gaetano 2
Cardillo Gaetano Alberto Seby detto Alberto
Carrà Anastasio 77
Galvagno Gaetano detto Calvagna 1.588
Grasso Cristina 2
Malfitana Antonia 3
Nicotra Carmelo 21
Paratore Christian
Patania Anna Maria 2
Scaletta Salvatore detto Turi 29
Turchetti Loredana Grazia 5
Vinci David Simone 31
Zapparata Rocco 63
IDEA SICILIA (MUSUMECI PRESIDENTE)
Compagnone Giuseppe detto Pippo 135
Giuffrida Salvatore detto Salvo 55
La Cava Giuseppa detta Giusi
La Paglia Lucrezia 11
Mamazza Claudia 4
Murabito Paolo 4
Polizzi Salvatore detto Salvo 1
Primavera Santo Orazio 16
Rapisarda Consolazione detta Ionnella Consuelo 620
Sofia Nicolò detto Nico 62
Toscano Giuseppe 36
Vullo Gianfranco 69
Privitera Filippo 142
UDC (MUSUMECI PRESIDENTE)
Barbagallo Alfio 13
Benincasa Gaetano 6
Bulla Giovanni 353
Ferrara Lorenzo Paolo 1
Musumeci Roberta 3
Petrina Francesco 16
Rapisarda in Basile Concetta detta Ketty 61
Rapisarda Giulia 6
Rau Vito 2.281
Sgroi Carmelo 4
Silvestro Virginia 6
Spataro Ivana
Trovato Santo 55
#DIVENTERÀBELLISSIMA (MUSUMECI PRESIDENTE)
Adornetto Salvatore 55
Arena Giuseppe Gilberto Agatino 302
Barbanti Giovanni
Barraja Marcella
Ernesto Calogero 13
Contadino Maria Valeria della Valeria 9
Crocitti Romj Sabrina Arianna detta Romina Bellante 3
Grasso Giovanni 5
Longo Francesco 2
Loretto Carla Agata Erica detta Carla 16
Musumeci Antonino 4
Sicari Angelo Salvatore 10
Zitelli Roberto 505
ALTERNATIVA POPOLARE (MICARI PRESIDENTE)
Forzese Marco Lucio 41
Amato Simone 2
Carciotto Giuseppe 99
Condorelli Sebastiano Valentino detto Nuccio 45
Di Primo Agatina detta Tina 3
Giangreco Graziella
La Magna Giovanni 11
Mineo Rosalba 19
Rigano Venera
Sorbello Rosario
Tolomeo Giovanni Fabio 1
Zermo Carmelo 20
Dimino Licia
ARCIPELAGO SICILIA (MICARI PRESIDENTE)
Aparo Lucia
Caudo Giuseppe 121
Di Maria Salvatore
Fazio Salvatore 6
Leanza Antonio 25
Licciardello Antonio detto Pizzauppi 6
Lombardo Concita 1
Palermo Natascia
Perigra Corrado Antonio
Santagati Mario
Venturino Antonio
Vitale Filippo
PD (MICARI PRESIDENTE)
Barbagallo Anthony Emanuele detto Entoni 479
Caruso Antonino Salvatore 37
Castiglione Pieruccia Giovanna
Catalano Sebastiano detto Nello 1
Di Fazio Mario 21
Ragusa Elena Adriana 3
Rubino Antonio
Sammartino Luca Rosario Luigi detto Sammartino, Martino o Di Martino 1.083
Sanfilippo MAria 2
Schilirò Grazia
Siena Anna
Torrisi Elia 3
Villari Angelo 267
PDR - SICILIA FUTURA - PSI - MICARI PRESIDENTE
D'Agostino Nicola 59
Coppolino Carmelo 46
Lanzafame Agatino Giuseppe 56
Messina Andrea Barbaro 21
Mobilia Rossana 20
Pinzone Vecchio Salvatore 1
Sinatra MArco Aurelio 11
Tornelo Alessandro Maria Giovanni 15
Conti Giuseppe
Catania Mirella Giuseppa
Vinciguerra Maria Grazia
Pizzo Mariateresa
De Luca Danili