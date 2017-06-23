PATERNO' RISULTATI DELLE ELEZIONI ANCORA IN DUBBIO

Mentre negli altri Comuni si proclamano gli eletti e si convocano anche i primi Consigli Comunali, a Paternò, ancora nulla si sa dell'esito del voto. In particolare ben 35 dei 47 presidenti di sezioni...

Mentre negli altri Comuni si proclamano gli eletti e si convocano anche i primi Consigli Comunali, a Paternò, ancora nulla si sa dell'esito del voto. In particolare ben 35 dei 47 presidenti di sezioni sono stati convocati dal giudice Marino, presidente della commissione centrale, per un chiarimento su voti attribuiti e verbali redatti dopo il voto per le Amministrative. Una procedura necessaria, sia per attribuire i seggi ai più votati, ma soprattutto per l'assegnazione degli stessi. Forse non tutti sanno che a Paternò, ben sette liste, sono vicine alla soglia del 5%, il quorum minimo per entrare in Consiglio, e lo spostamento o la riassegnazione di alcuni voti, potrebbero fare entrare o uscire, alcune liste dal Consiglio. Una situazione molto delicata, e che certamente ha bisogno di maggiore attenzione. Purtroppo, il meccanismo di voto è stato spiegato male, ma in alcune sezioni, l'interpretazione dei presidenti e dei componenti (tra cui i rappresentanti di lista) del seggio, hanno sicuramente provocato qualche errore. Non ultimo, il protrarsi dello spoglio ha sicuramente favorito qualche errore, dovuto alla stanchezza, alla voglia di terminare un lavoro lungo ed incessante. Aspettiamo certezze, e soprattutto vogliamo capire chi siederà in Consiglio.