PATERNO': RITIRO RIFIUTI SPECIALI PER SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19

L’assessore all’Ecologia del Comune di Paternò, Luigi Gulisano, rende noto￼ che è possibile segnalare il proprio ritiro dei rifiuti speciali Covid-19 di tipo A alla ditta incaricata dall’Asp di Catani...

A cura di Redazione Redazione
28 novembre 2020 11:46
L’assessore all’Ecologia del Comune di Paternò, Luigi Gulisano, rende noto￼ che è possibile segnalare il proprio ritiro dei rifiuti speciali Covid-19 di tipo A alla ditta incaricata dall’Asp di Catania al numero di telefono 095-6175486.

 

