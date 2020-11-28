PATERNO': RITIRO RIFIUTI SPECIALI PER SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19
L’assessore all’Ecologia del Comune di Paternò, Luigi Gulisano, rende noto￼ che è possibile segnalare il proprio ritiro dei rifiuti speciali Covid-19 di tipo A alla ditta incaricata dall’Asp di Catani...
A cura di Redazione
28 novembre 2020 11:46
L’assessore all’Ecologia del Comune di Paternò, Luigi Gulisano, rende noto￼ che è possibile segnalare il proprio ritiro dei rifiuti speciali Covid-19 di tipo A alla ditta incaricata dall’Asp di Catania al numero di telefono 095-6175486.