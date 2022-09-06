95047

PATERNÒ - RITORNA DOPO TRE ANNI LA FIERA DI SETTEMBRE

06 settembre 2022 09:19
La Fiera di settembre  è un punto di riferimento per il nostro territorio, ma soprattutto un momento di scambio culturale e commerciale concreto.

Un vero è proprio “pezzo di storia” della nostra città. Nel corso degli anni  si era mai interrotta ma a causa della pandemia per tre anni si era dovuta necessariamente fermare. Finalmente quest’anno dal 23 al 27 Settembre  ritorna l’evento.

La realizzazione della manifestazione è stata affidata ad un azienda con sede a Viagrande.

