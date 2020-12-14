Paternò: ritorno in campo da urlo. 4-1 al Rende

È passato più di un mese dall’ultimo incontro ufficiale del Paternò contro il Licata e l’attesa di rivedere i rossazzurri in campo era davvero tanta. Un periodo, quello appena trascorso, davvero diffi...

È passato più di un mese dall’ultimo incontro ufficiale del Paternò contro il Licata e l’attesa di rivedere i rossazzurri in campo era davvero tanta. Un periodo, quello appena trascorso, davvero difficile per la società di Mazzamuto, il quale più volte ha richiesto un aiuto da parte di imprenditori locali e della città stessa, visto il “ciclone” Coronavirus abbatutosi sul calcio dilettantistico, che ha portato al fallimento di parecchie società. L’appello fin ad oggi, a detta del presidente, è stato inascoltato e la società ha dovuto provvedere a tutte le spese necessarie per continuare a ”sopravvivere” in questa categoria, compresa quella dei tamponi pre partita. I rossazzurri hanno però dovuto rinunciare alle prestazioni di Benedetti, Baglione e Dall’Oglio, ceduti nelle ultime settimane.

Per dare una risposta convincente e scacciare i fantasmi aleggiati in questo mese serviva una prestazione di buon livello contro il Rende, squadra retrocessa quest’anno dopo 3 stagioni in Serie C ed impegnata nella lotta salvezza. La risposta dei ragazzi di mister Catalano è stata a dir poco eccezionale, visto il risultato finale di 4-1.

Dopo i lavori al manto erboso, i rossazzurri tornano a giocare nel proprio stadio, un Falcone-Borsellino ancora senza pubblico. Il primo tempo riserva poche emozioni, con il Paternò che fa la partita e crea qualche pericolo grazie ad un ispiratissimo La Piana. Il Rende si difende e prova a ripartire in contropiede, senza mai impensierire Cavalli. Nella ripresa il Paternò scende in campo molto determinato e già al 47° sblocca la partita: La Piana trasforma un calcio di rigore, da lui stesso guadagnato, spiazzando il portiere avversario. Dieci minuti più tardi i rossazzurri raddoppiano grazie al gan goal di Maiorano che, sulla ribattuta dei difensori sul tiro di La Piana, non ci pensa due volte e calcia al volo dall’interno dell’area di rigore, insaccando il 2 a 0. Il Paternò non si accontenta e continua a dare spettacolo: al 74° Puglisi serve Scapellato, che cerca Khoris, il quale, con un movimento da grande centravanti, ruota su se stesso e serve l’accorrente La Piana, che con l’interno destro sigla il 3 a 0 e la doppietta personale. Al 77° è Di Stefano a mettere la ciliegina sulla torta, appoggiando in rete il suggerimento dalla destra del neoentrato Manfrè e trovando la prima rete stagionale. Il goal della bandiera degli ospiti arriva al 92° grazie alla torsione di Riconosciuto.

A fine partita tanto entusiasmo per i rossazzuri, che grazie al successo sul Rende salgono a 10 punti in classifica, 2 punti sotto la zona playoff e 2 sopra quella playout. Il presidente Mazzamuto, nel post partita, ha rinnovato l’appello di aiuto a tutti quelli che amano la società rossazzurra, poiché di questo passo la squadra rischia seriamente il fallimento.

GIANLUCA RUFFINO

FOTO PAGINA FACEBOOK PATERNO' CALCIO