PATERNO'. RITROVATA BORSA NERA IN VIA CIRCUMVALLAZIONE

25 giugno 2024 20:47
Oggetti Smarriti
Riceviamo la seguente segnalazione per la rubrica OGGETTI SMARRITI offerta dal sito 95047.it.

Una borsa nera in simil pelle è stata ritrovata a Paternò in via Circumvallazione.

All'interno della borsa sono stati trovati un mazzo di chiavi.

Dopo aver chiesto in giro senza riuscire a rintracciare il proprietario, il cittadino che ha ritrovato la borsa ha deciso di consegnarla ai Carabinieri.

Oggi pomeriggio, la borsa è stata quindi portata presso la caserma locale, dove è stata presa in custodia.

Invitiamo chiunque riconosca la borsa o abbia informazioni utili a rivolgersi direttamente alla caserma dei Carabinieri di zona per poterla reclamare.

