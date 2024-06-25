PATERNO'. RITROVATA BORSA NERA IN VIA CIRCUMVALLAZIONE
Riceviamo la seguente segnalazione per la rubrica OGGETTI SMARRITI offerta dal sito 95047.it.
Una borsa nera in simil pelle è stata ritrovata a Paternò in via Circumvallazione.
All'interno della borsa sono stati trovati un mazzo di chiavi.
Dopo aver chiesto in giro senza riuscire a rintracciare il proprietario, il cittadino che ha ritrovato la borsa ha deciso di consegnarla ai Carabinieri.
Oggi pomeriggio, la borsa è stata quindi portata presso la caserma locale, dove è stata presa in custodia.
Invitiamo chiunque riconosca la borsa o abbia informazioni utili a rivolgersi direttamente alla caserma dei Carabinieri di zona per poterla reclamare.