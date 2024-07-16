PATERNO'. RITROVATA QUESTA CARTA IN ZONA VIA CIRCUMVALLAZIONE

Ho ritrovato queste carte in via Circumvallazione a Paternò, nei pressi del negozio che vende prodotti per gli animali.Potete aiutarmi a trovare il proprietario?Se hai informazioni o sei il legittimo...

A cura di Redazione 16 luglio 2024 09:09

