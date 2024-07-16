PATERNO'. RITROVATA QUESTA CARTA IN ZONA VIA CIRCUMVALLAZIONE
Ho ritrovato queste carte in via Circumvallazione a Paternò, nei pressi del negozio che vende prodotti per gli animali.Potete aiutarmi a trovare il proprietario?Se hai informazioni o sei il legittimo...
Potete aiutarmi a trovare il proprietario?
Se hai informazioni o sei il legittimo proprietario, puoi contattarmi al 3276054297 oppure la redazione di 95047.it attraverso uno dei seguenti metodi:
- Invia un'email all'indirizzo: [email protected]
- Utilizza WhatsApp al numero: 393 9504777
Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e rispetto per la privacy.
L'obiettivo principale è riportare queste carte nelle mani del legittimo proprietario e restituire un senso di sicurezza e fiducia nella comunità.