PATERNO'. RITROVATA QUESTA CARTA IN ZONA VIA CIRCUMVALLAZIONE

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2024 09:09
PATERNO'. RITROVATA QUESTA CARTA IN ZONA VIA CIRCUMVALLAZIONE -
Oggetti Smarriti
Ho ritrovato queste carte in via Circumvallazione a Paternò, nei pressi del negozio che vende prodotti per gli animali.

Potete aiutarmi a trovare il proprietario?

Se hai informazioni o sei il legittimo proprietario, puoi contattarmi al 3276054297 oppure la redazione di 95047.it attraverso uno dei seguenti metodi:

Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e rispetto per la privacy.

L'obiettivo principale è riportare queste carte nelle mani del legittimo proprietario e restituire un senso di sicurezza e fiducia nella comunità.

