PATERNÒ. RITROVATO IPHONE ZONA MERCATO: CONSEGNATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Paternò, 25 luglio 2024 - Questa mattina è stato ritrovato un iPhone nella zona del mercato di Paternò. Si presume che il dispositivo appartenga a un ragazzo del posto.Il cellulare è stato prontamente...

