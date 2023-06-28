95047

PATERNO'. RITROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI

PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.Le chiavi sono stati trovati nei pressi di Via Tripoli, traversa di Via Emanuele BelliaChi l...

28 giugno 2023
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati nei pressi di Via Tripoli, traversa di Via Emanuele Bellia

Chi le riconosce può telefonare al numero 329 952 3676 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

