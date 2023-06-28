PATERNO’. RITROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI
A cura di Redazione
28 giugno 2023 16:45
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati nei pressi di Via Tripoli, traversa di Via Emanuele Bellia
Chi le riconosce può telefonare al numero 329 952 3676 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]