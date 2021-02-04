PATERNÒ. ROBERTO FARANDA SARÀ IL SESTO ASSESSORE DELLA GIUNTA
E'previsto per domani o venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 11:00 presso gli uffici del sindaco Nino Naso al quinto piano del Palazzo di Città il giuramento del consigliere comunale Roberto Faranda quale...
A cura di Redazione
04 febbraio 2021 16:07
E'previsto per domani o venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 11:00 presso gli uffici del sindaco Nino Naso al quinto piano del Palazzo di Città il giuramento del consigliere comunale Roberto Faranda quale sesto assessore della Giunta Municipale.
Le deleghe assessoriali assegnate al consigliere Faranda saranno ufficializzate durante la piccola cerimonia di insediamento.
Nel consiglio dovrebbe subentrare l’ex vice presidente dell’Ama Orazio Terranova