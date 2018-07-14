PATERNO': ROGO DI STERPAGLIE E ALTA COLONNA DI FUMO

Aria irrespirabile questo pomeriggio in viale de Platani. La causa è da attribuire a un vasto incendio che sta interessando la zona .

L’incendio è scoppiato intorno alle 14 e le fiamme hanno divorato le sterpaglie e le erbe secche che invadono l’intera area, le raffiche di vento e il caldo hanno alimentato le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni, site a ridosso del terreno.

Rimane il problema dei terreni incolti, soprattutto quelli all'interno della cinta urbana, per i quali basta una piccola scintilla per fare scoppiare incendi di vaste proporzioni.