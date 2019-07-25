PATERNO': ROGO IN UN FIENILE DI VIA BALATELLE QUESTO POMERIGGIO

L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando per cause ancora all'oscuro, è divampato un incendio all'interno di un deposito.Le fiamme hanno avvolto la struttura in via Balatelle nei pressi della r...

A cura di Redazione 25 luglio 2019 20:56

Condividi