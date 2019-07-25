PATERNO': ROGO IN UN FIENILE DI VIA BALATELLE QUESTO POMERIGGIO
L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando per cause ancora all'oscuro, è divampato un incendio all'interno di un deposito.
Le fiamme hanno avvolto la struttura in via Balatelle nei pressi della rotonda con la Strada Provinciale 135.
All'interno ci sono diverse balle di fieno che stanno alimentato l’incendio.
Notevoli i danni alla struttura, ma non si sono registrati feriti. Fortunatamente gli animali, stati portati tutti in salvo.
Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Paternò con l'ausilio dei colleghi di Catania con tre autobotti, sul posto pure i Carabinieri di Paternò ed una ambulanza del 118 in via precauzionale
Una densa nube bianca, è stata ben visibile da notevole distanza per diverse ore.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO