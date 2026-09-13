Paternò, rottamazione dei tributi comunali prorogata: domande fino al 30 settembre
La scadenza slitta dal 31 agosto al 30 settembre 2026. Domande esclusivamente online tramite il portale dedicato.
C’è più tempo per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali a Paternò. Il Comune ha infatti annunciato la proroga della scadenza fino al 30 settembre 2026, rispetto al termine precedentemente fissato al 31 agosto.
L’iniziativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie relative ai tributi comunali beneficiando dell’esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati.
Sono interessati dalla misura la TARI, l’IMU, la TOSAP, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il Canone Unico Patrimoniale.
La definizione agevolata prevede il pagamento del solo tributo dovuto e delle eventuali spese di notifica, senza l’aggravio di sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
Il Comune precisa che le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato alla definizione agevolata. La piattaforma, attiva dal primo luglio, resterà quindi disponibile fino al 30 settembre 2026.
Attraverso il portale, il contribuente può consultare la propria posizione debitoria, verificare gli importi ricalcolati con l’agevolazione, simulare eventuali piani di rateizzazione e trasmettere direttamente la richiesta di adesione.
L’amministrazione comunale sottolinea inoltre che non devono essere inviate comunicazioni tramite protocollo. Anche le richieste di assistenza o chiarimenti dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso l’apposito servizio online indicato dal Comune, compilando tutti i campi richiesti con i propri dati anagrafici completi.
La nuova scadenza concede dunque un mese in più ai cittadini che intendono approfittare della possibilità di regolarizzare i debiti tributari comunali senza sanzioni e interessi.