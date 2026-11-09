Paternò, cartelle da rottamare: c'è tempo fino al 15 dicembre per fare domanda
La Rottamazione-quinquies riguarda anche i debiti comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Scadenza il 15 dicembre.
PATERNÒ – C'è ancora tempo per aderire alla Rottamazione-quinquies, la procedura che permette di regolarizzare determinati debiti con condizioni agevolate. Anche il Comune di Paternò ha aderito alla misura e i cittadini interessati potranno presentare domanda entro il 15 dicembre 2026.
A ricordarlo è la scadenza ormai sempre più vicina: da oggi, lunedì 9 novembre, restano poco più di cinque settimane per verificare la propria situazione e inoltrare la richiesta.
Quali cartelle possono essere rottamate
La definizione agevolata riguarda i debiti tributari e non tributari affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali che hanno aderito.
Tra i debiti potenzialmente interessati figurano quelli relativi a IMU, TARI e multe stradali.
Non tutte le cartelle, però, possono essere rottamate automaticamente. È necessario verificare quali debiti rientrano effettivamente nella procedura.
Quali sono i vantaggi
Per i debiti tributari ammessi alla rottamazione, il contribuente può pagare l'importo dovuto senza sanzioni, interessi e altri costi aggiuntivi previsti dalla normativa.
Per le multe stradali, invece, l'agevolazione riguarda principalmente gli interessi e le maggiorazioni, mentre resta dovuta la sanzione originaria.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere presentata online attraverso il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Prima di aderire, è possibile richiedere il Prospetto informativo, che permette di conoscere le cartelle interessate e gli importi da regolarizzare.
Pagamento anche a rate
Chi aderisce potrà scegliere di pagare in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure attraverso un piano fino a 54 rate bimestrali, distribuite nell'arco di nove anni.
Per la rateizzazione sono previsti interessi del 3% annuo e ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 le somme da versare.
Attenzione alla scadenza del 15 dicembre
Si tratta di una procedura diversa dalla precedente definizione agevolata delle entrate comunali, per la quale il termine di adesione era fissato al 30 settembre.
La data da ricordare è martedì 15 dicembre 2026: entro quel giorno gli interessati dovranno presentare la domanda per non perdere questa possibilità di regolarizzazione.
Per informazioni e richieste è possibile consultare il portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.