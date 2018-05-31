95047

RUBATE LE GRATE IN CONTRADA GIACONIA

Ennesimo episodio di cronaca in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso, in via R. Leoncavallo, (zona TRE CASE).Stanotte sono state rubate delle grate poste vicino al passaggio a livello nella st...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2018 15:12
RUBATE LE GRATE IN CONTRADA GIACONIA -
News
Condividi

Ennesimo episodio di cronaca in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso, in via R. Leoncavallo, (zona TRE CASE).

Stanotte sono state rubate delle grate poste vicino al passaggio a livello nella strada in questione.

Ad accorgersi del furto, alle prime luci dell’alba, alcuni passanti che hanno trovato difficoltà ad attraversare la strada.

Subito avvisati ed intervenuti i Carabinieri della stazione di Paternò.

Questo è l'ennesimo furto, avvenuto in zona di oggetti in ferro.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047