PATERNÒ SALUTA CON COMMOZIONE BENEDETTO CICCIA, FINANZIERE IN PENSIONE, COMMERCIANTE E FONDATORE DELL'A.N.F.I. - OGGI I FUNERALI

Paternò saluta con commozione Benedetto Ciccia, finanziere in pensione e socio fondatore dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) di Paternò.

Benedetto Ciccia si è spento dopo aver lottato contro una malattia, lasciando un vuoto profondo nella comunità locale.

Figura molto conosciuta e rispettata in città, Ciccia era noto anche per la sua attività commerciale nel settore della vendita di materiale per l'idraulica in via G. B. Nicolosi. La sua bottega era un punto di riferimento per molti, non solo per la qualità dei prodotti offerti ma anche per la sua cortesia e disponibilità.

La sua presenza nella sezione A.N.F.I. di Paternò è stata costante e significativa sin dalla sua fondazione. Ciccia ha partecipato attivamente a tutte le iniziative dell'associazione, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e al suo radicamento nel tessuto sociale della città.

La comunità di Paternò si stringe attorno alla famiglia di Benedetto Ciccia in questo momento di dolore, ricordando con affetto e gratitudine il suo impegno e la sua dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante, ma il suo esempio e il suo ricordo continueranno a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Oggi 17 luglio 2024 alle 16,00 l'ultimo saluto nella chiesa dell'Annunziata a Paternó largo Assisi.