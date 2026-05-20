Paternò, Salvatore Rapisarda compie 80 anni: da 40 anni guida il Cereo Ortofrutticoli

Una vita dedicata alla fede, alla tradizione e all’amore per Santa Barbara.

Giornata speciale a Paternò per il signor Salvatore Rapisarda, che festeggia oggi i suoi 80 anni circondato dall’affetto della famiglia, degli amici e di tutta la comunità che negli anni ha imparato ad apprezzarne l’impegno e la grande devozione verso la Santa Patrona della città.

Da anni membro attivo della comunità parrocchiale di Santa Barbara, Salvatore Rapisarda rappresenta uno dei volti storici del Cereo Ortofrutticoli, del quale è rettore da circa 40 anni, contribuendo con passione, presenza costante e spirito di sacrificio al regolare svolgimento dei festeggiamenti patronali.

Negli ultimi due anni, insieme a un gruppo di portatori del cereo e ad alcuni devoti, ha inoltre fondato l’Associazione Cereo Ortofrutticoli, nata con l’obiettivo di promuovere attività benefiche a favore del popolo paternese e sostenere iniziative dedicate alla valorizzazione della festa di Santa Barbara, simbolo di fede e identità per l’intera comunità.

Un traguardo importante, quello degli 80 anni, che racconta una vita spesa tra tradizione, impegno sociale e amore per la propria città.

Al signor Salvatore Rapisarda giungano gli auguri più sinceri da parte della moglie, dei figli, delle nuore, dei nipoti e di tutti coloro che gli vogliono bene.