PATERNO': SAN MICHELE ARCANGELO 2017 - PROGRAMMA

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2017 15:21
News
Cultura
PROGRAMMA 

GIOVEDI 28 SETTEMBRE - VIGILIA DELLA FESTA

Ore 18.30 Accoglienza  reliquia di San Nicolò Politi, nel 900' della nascita, accompagnate dall'omonima confraternita.
Ore 19.00 S.Messa

Venerdì 29 settembre, festa di S.Michele Arcangelo.
Ore 8.30 S.Messa
Ore 9.30-12 Adorazione Eucaristica
Ore 12 Ora Media
Ore 18 S.Rosario
Ore 18.30 Vespri
Ore 19.00 Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.

Il parroco
Sac. Alessandro Ronsisvalle.

