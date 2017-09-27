PATERNO': SAN MICHELE ARCANGELO 2017 - PROGRAMMA
27 settembre 2017 15:21
PROGRAMMA
GIOVEDI 28 SETTEMBRE - VIGILIA DELLA FESTA
Ore 18.30 Accoglienza reliquia di San Nicolò Politi, nel 900' della nascita, accompagnate dall'omonima confraternita.
Ore 19.00 S.Messa
Venerdì 29 settembre, festa di S.Michele Arcangelo.
Ore 8.30 S.Messa
Ore 9.30-12 Adorazione Eucaristica
Ore 12 Ora Media
Ore 18 S.Rosario
Ore 18.30 Vespri
Ore 19.00 Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.
Il parroco
Sac. Alessandro Ronsisvalle.