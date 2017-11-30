PATERNO': SANTA BARBARA 2017 – PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 NOVEMBREOre 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione dell’Ass. Marinai d’Italia – Paternò.VENERDÌ 1 DICEMBREOre 09,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.Ore 18,30 Sfil...

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Ore 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione dell’Ass. Marinai d’Italia – Paternò.

VENERDÌ 1 DICEMBRE

Ore 09,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 18,30 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione del Circolo cittadino S. Barbara.

Ore 20,30 In P.zza Indipendenza e via V. Emanuele, prima spettacolare accensione delle

artistiche luminarie a ritmo di musica, a cura della premiata ditta “La Lucerna”

di G. Ferrara e figli.

N.B. Dal 28 novembre all’ 1 dicembre nella chiesa di S. Gaetano resteranno esposti gli artistici cerei

dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

SABATO 2 DICEMBRE

Ore 09,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 18,30 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 19,00 S. Messa del triduo con la partecipazione delle Associazioni Cattoliche cittadine.

DOMENICA 3 DICEMBRE

Vigilia della festa

Ore 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso. Dalla chiesa di S. Gaetano uscita dei cerei e sparo di

fuochi d’artificio. Quindi i cerei, raggiungeranno i diversi rioni della città.

Ore 08,30 Sfilate di bande musicali per le vie cittadine.

Ore 08,30 S. Messa.

Ore 09,30 Omaggio del popolo Paternese ai caduti di tutte le guerre. Il corteo, con la partecipazione delle

autorità civili e militari e le rappresentanze delle vicine basi militari, muoverà da P.zza

Indipendenza sino a P.zza S. Barbara ove saranno resi gli onori militari al monumento ai

caduti

Ore 10,30 S. Messa solenne con la partecipazione delle Forze Armate, presieduta dal Rev. Sac. Mario

Raneri, Cappellano militare della Guardia di Finanza. La celebrazione sarà animata dalla

corale Alleluia. Al termine della celebrazione i Vigili del Fuoco della stazione di Paternò

apporranno una corona di fiori all’immagine della santa Patrona posta sulla facciata della

chiesa di S. Barbara.

Ore 18,30 Solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa Madre, S. M. dell’Alto presieduta dal

predicatore del triduo.

Ore 19,00 Raduno dei cerei in P.zza Regina Margherita ove si uniranno alla processione delle Reliquie

Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione delle autorità civili

e militari, del clero secolare e regolare del XII Vicariato, delle Associazioni Cattoliche, delle

Confraternite, del Circolo Cittadino S. Barbara e del coordinamento processionale vicariale.

La processione si snoderà per le seguenti vie: P. V. Bonaccorsi, S. Caterina, P.zza Vittorio

Veneto, Roma, P.zza Indipendenza, Garibaldi, P.zza Regina Margherita, Garibaldi,

V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza, Monastero,

P.zza S. Barbara. Ingresso della processione nella chiesa di santa Barbara. Al canto dell’inno,

svelata del Simulacro della santa Patrona e solenne benedizione con le Reliquie.

In P.zza Indipendenza, tradizionale entrata dei cantanti con la partecipazione degli alunni

delle scuole elementari di Paternò. Seguiranno le antiche cantate delle corporazioni

cittadine “Mulinari” e “Muratori” da parte dei fedeli, accompagnate dal corpo bandistico

“Città di Paternò”. A conclusione dell’entrata dei cantanti spettacolare accensione delle

artistiche luminarie a ritmo di musica.

LUNEDÌ 4 DICEMBRE

Solennità di S. Barbara V. M.

Ore 07,30 Recita della coroncina di lode alla santa Patrona e solenne svelata del Simulacro

di S. Barbara.

Ore 08,00 S. Messa solenne presieduta dal parroco, con la partecipazione dei portatori del Fercolo

durante la quale saranno benedette le cappe votive.

Ore 10,00 Solenne uscita del Simulacro e delle Reliquie di S. Barbara tra il suono delle

campane e sparo di fuochi d’artificio e strisce multicolori. Seguirà l’esecuzione di una

delle cantate. Messaggio del parroco alla cittadinanza e omaggio floreale da parte del

Sindaco alla santa Patrona.

L’argenteo Fercolo, preceduto dai cerei, avanzerà solennemente per le vie: S. Caterina,

P.zza A. Diaz, sino alla chiesa dell’Idria dove sarà celebrata la S. Messa.

La processione procederà per le vie Gaudio e G. Verga.

Ore 10,30 S. Messa solenne.

Ore 12,30 Trionfale ingresso del Fercolo in P.zza Vittorio Veneto dove sarà eseguito un grandioso

spettacolo pirotecnico. Il Fercolo sosterà nella chiesa S. Antonio Abate fino al pomeriggio.

Ore 16,30 Uscita della santa Patrona dalla chiesa di S. Antonio Abate. La processione percorrerà le

vie: P.zza V. Veneto, Roma, P. zza Indipendenza, V. Emanuele, P. zza Regina Margherita,

G. B. Nicolosi, P. zza Carlo Alberto, Circumvallazione, P. zza Purgatorio, sosta del Fercolo

presso la parrocchia Cristo Re ove sarà impartita la benedizione con le sacre Reliquie, quindi

per le vie Strano, Circumvallazione, Fallica, Carso, sosta P.zza Villetta, Can. Renna, Messina,

giungerà nella chiesa di S. Biagio dove verrà impartita la benedizione con le Reliquie.

La processione proseguirà per le vie: per P.zza Tricolore, Estonia, Sardegna, L. Rizzo,

V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza, Monastero e P. zza

S. Barbara.

Ore 17,00/18,00/19,00/20,00 SS. Messe nella chiesa di S. Barbara.

Ore 23,30 In P.zza S. Barbara spettacolo pirotecnico. Rientro del Fercolo nella propria chiesa e

riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Giornata della devozione cittadina

Ore 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 08,30 S. Messa nella chiesa di santa Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa

Patrona.

Ore 10,30 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina

Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Clero del XII Vicariato,

dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione

il Sindaco invocherà il patrocinio di santa Barbara sulla nostra città. I canti saranno

curati dalle corali parrocchiali: “Alleluia” e “S. Barbara”.

Ore 16,30 Uscita dell’artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla

processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno,

raggiungerà l’ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie

agli ammalati. La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi,

Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio,

F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.

In P.zza Indipendenza, in attesa dell’arrivo del Fercolo, spettacolare accensione delle

artistiche luminarie a ritmo di musica.

Ore 21,30 Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà uno

spettacolo piromusicale. La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro,

S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.

Ore 17,00/18,00/19,00/20,00 SS. Messe.

Ore 23.30 Solenne ingresso del Fercolo in P.zza S. Barbara e spettacolo pirotecnico al Castello

Normanno. Rientro del Fercolo nella propria chiesa, inno di lode alla santa Patrona,

benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella

sua cameretta.

LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Ottava dei Festeggiamenti

Ore 08,00 Spari di bombe al Castello Normanno, suono di campane.

Ore 09,00 Svelata del venerato Simulacro di S. Barbara e S. Messa.

Le sacre Reliquie della santa Patrona saranno esposte per l’intera giornata alla

venerazione dei fedeli.

Ore 10,30 S. Messa.

Ore 18,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 18,30 S. Rosario e coroncina di lode alla santa Patrona.

Ore 19,00 Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Rosario Gisana, vescovo

di Piazza Armerina.

I canti saranno curati dalle corali parrocchiali “Alleluia” e “S. Barbara”.

Al termine della celebrazione eucaristica, processione in P.zza S. Barbara con le

Reliquie e il Simulacro della santa Patrona; affidamento e benedizione della città

e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. In chiesa, al canto delle litanie,

riposizione del venerato Simulacro di S Barbara nella sua cameretta