PATERNO': SANTA BARBARA 2019, PROGRAMMA DI OGGI
A cura di Redazione
05 dicembre 2019 15:06
SANTA BARBARA 2019
GIOVEDI 5 DICEMBRE
GIORNATA DELLA DEVOZIONE CITTADINA
- Ore 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.
- Ore 08,30 S. Messa nella chiesa di santa Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa
Patrona.
- Ore 11,00 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Salvatore Gristina Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla nostra città. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali: "Alleluia" e "S. Barbara".
- Ore 16,30 Uscita dell'artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l'ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati. La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi, Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio, F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.
- Ore 20,30 In P.zza Indipendenza, in attesa dell'arrivo del Fercolo, spettacolare accensione delle artistiche luminarie a ritmo di musica.
- Ore 21,30 Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà uno spettacolo piromusicale. La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.
Ore 17,30/ 18,30/ 19,30 SS. Messe.
- Ore 23,30 Solenne ingresso del Fercolo in P.zza S. Barbara e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. Rientro del Fercolo nella propria chiesa, inno di lode alla santa Patrona, benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta.
SEGUI LA DIRETTA VIDEO CLICCANDO QUA
MERCOLEDI' 11 DICEMBRE
OTTAVA DEI FESTEGGIAMENTI
- Ore 08,00 Spari di bombe al Castello Normanno, suono di campane.
- Ore 09,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.
- Ore 09,00 Svelata del venerato Simulacro di S. Barbara e S. Messa. Le Sacre Reliquie della santa Patrona saranno esposte per l'intera giornata alla venerazione dei fedeli.
- Ore 10,30 S. Messa.
- Ore 18,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.
- Ore 18,30 S. Rosario e coroncina di lode alla santa Patrona.
- Ore 19,00 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo metropolita di Siracusa. I canti saranno curati dalle corali parrocchiali "Alleluia" e "S. Barbara". Al termine della celebrazione eucaristica, processione in P.zza S. Barbara con le Reliquie e il Simulacro della santa Patrona; affidamento e benedizione della città e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. In chiesa, al canto delle litanie, riposizione del venerato Simulacro di S Barbara nella sua cameretta.
Fuochi minori e trionfale uscita del 4 dicembre a cura della premiata ditta "Fuochi Chiarenza".
Fuochi a sant'Antonio, piromusicale ed entrate del 4 e 5 dicembre a cura della premiata ditta "Vaccalluzzo Events".
Illuminazione artistica a cura della premiata ditta "La Lucerna" di G. Ferrara e figli.