Paternò, Santa Barbara 2026: approvati fino a 230mila euro per i festeggiamenti
Via libera della Commissione Straordinaria alle risorse per la festa patronale. Previsto anche un contributo regionale di 50mila euro.
La macchina organizzativa per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona di Paternò, entra nel vivo. La Commissione Straordinaria che guida il Comune ha approvato, con la deliberazione numero 147 dell’11 novembre 2026, il programma di massima e le risorse economiche destinate all'organizzazione della festa patronale.
Il provvedimento prevede una spesa massima di 230mila euro, IVA compresa, per la realizzazione delle iniziative e l'acquisizione dei servizi e delle forniture necessari. Tra le risorse figura anche un contributo di 50mila euro della Regione Siciliana, già accertato dall'ente comunale.
La deliberazione recepisce le indicazioni formulate dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Barbara, costituito con decreto commissariale dell'8 luglio 2026. Il Comitato, attraverso un verbale del 22 ottobre, ha definito le proposte relative al programma di massima e alle voci di spesa.
L'obiettivo dell'amministrazione è sostenere una delle tradizioni religiose e popolari più importanti della città, riconoscendone anche il valore culturale, turistico ed economico.
Delibera immediatamente esecutiva
La Commissione Straordinaria ha approvato il provvedimento all'unanimità, dichiarandolo immediatamente esecutivo per consentire l'avvio delle procedure amministrative necessarie.
L'importo di 230mila euro rappresenta il limite massimo di spesa approvato e non una somma già interamente utilizzata. La deliberazione prevede inoltre la possibilità di acquisire ulteriori contributi pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni approvate.
Con questo atto prende dunque forma il percorso amministrativo verso i festeggiamenti di Santa Barbara 2026, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità paternese.