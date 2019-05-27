PATERNO’: SANTA BARBARA DELLE ROSE 2019 - PROGRAMMA DI OGGI
PROGRAMMA 2019
LUNEDÌ 27 MAGGIO
ore 08.00 Scampanio festoso, spari di bombe al castello normanno
ore 08.30 Esposizione del busto reliquiario nella chiesa S.Barbara
ore 09.00 S.Messa e benedizione delle rose
ore 10.30 S.Messa e benedizione delle rose
ore 19.00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.Sec. Salvatore Scuderi, parroco della Parrocchia S.Maria della Pace in Tremestieri Etneo
ore 20.00 Processione con il busto reliquiario di S.Barbara per le seguenti vie:
S.Caterina, Roma, Piazza Indipendenza, Garibaldi , Piazza della posta, Teatro , Piazza San Francesco di Paola, Piazza Umberto
Ingresso della processione nella Chiesa di S.Barbara, canto del “TE DEUM” di ringraziamento, benedizione con il busto reliquiario di S.Barbara e canto dell’inno della Patrona.
Lungo il tragitto la processione sosterà, per momenti di riflessione e preghiere, innanzi agli “altarini” storici, eretti dalla cittadinanza in onore di S.Barbara