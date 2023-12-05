PATERNO' SANTA BARBARA PROGRAMMA DI OGGI 05 DICEMBRE 2023

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 GIORNATA DELLA DEVOZIONE CITTADINAOre 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadineOre 08,30 S. Messa nella chiesa di S. Barbara...

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 GIORNATA DELLA DEVOZIONE CITTADINA

Ore 08,00 Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine

Ore 08,30 S. Messa nella chiesa di S. Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa Patrona.

Ore 11,00 Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla nostra città. 1 canti saranno curati dalle corali parrocchiali: “Alleluia” e “S. Barbara”.

Ore 17,00 Uscita dell’artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l’ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati. La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio, F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.

Ore 21,30 Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà un video mapping. Tradizionale spettacolo piromusicale. La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano,

Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.

Ore 17,30/ 18,30/ 19,30 SS. Messe.