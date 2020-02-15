PATERNO': SARANNO INSTALLATI 4 DEFIBRILLATORI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ

L'obiettivo è la sicurezza. Quattro defibrillatori saranno consegnati dalla "M&M Project Italia" al Comune di Paternò.La società, attraverso un'attività di sponsorizzazione, da vita insieme all'En...

L'obiettivo è la sicurezza. Quattro defibrillatori saranno consegnati dalla "M&M Project Italia" al Comune di Paternò.

La società, attraverso un'attività di sponsorizzazione, da vita insieme all'Ente Comunale - ed in particolar modo ai Servizi Sociali - all'iniziativa "Salviamo una vita".

I defibrillatori saranno consegnati durante un incontro istituzionale presso la Sala Consiliare di Palazzo Alessi il prossimo lunedì 17 febbraio alle ore 10:30.

I defibrillatori saranno posizionati come segue:

Piazza Umberto, nei pressi della filiale di Bper Banca,

Piazza della Regione,

Parco del Sole

Piazza Don Puglisi.

Nel contempo, nelle quattro zone saranno individuate quattro personalità, una per zona, che faranno da riferimento ognuna per il proprio defibrillatore di competenza, non prima di essere state formate attraverso un corso base per l'utilizzo del defibrillatore, sempre da parte della società M&M.

Si informa altresì che nelle chiese, le scuole, le banche, nella piscina comunale e nei luoghi di maggiore attrattiva saranno installati dei pannelli raffiguranti la cartina della città di Paternò con "posizionati" quattro cuori, indicativi appunto dei defibrillatori nei quattro punti già evidenziati.

Si precisa inoltre che a breve sul sito internet ufficiale del Comune di Paternò saranno pubblicati tutti i luoghi in cui è posizionato un defibrillatore, in modo tale da informare e tempestivamente la cittadinanza.