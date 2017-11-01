95047

PATERNO' SCASSINATO BANCOMAT AI 4 CANTI - FOTO

01 novembre 2017 11:49
Il bancomat della banca Credem sita in Piazza Regina Margherita a Paternò è stato scassinato, probabilmente durante la notte.

I ladri hanno agito scassinando il cassetto che eroga le banconote.

Al momento non si sa se sono riusciti a portare via denaro o meno.

Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.

 

 

