PATERNO' SCASSINATO BANCOMAT AI 4 CANTI - FOTO
Il bancomat della banca Credem sita in Piazza Regina Margherita a Paternò è stato scassinato, probabilmente durante la notte.I ladri hanno agito scassinando il cassetto che eroga le banconote.Al momen...
A cura di Redazione
01 novembre 2017 11:49
Il bancomat della banca Credem sita in Piazza Regina Margherita a Paternò è stato scassinato, probabilmente durante la notte.
I ladri hanno agito scassinando il cassetto che eroga le banconote.
Al momento non si sa se sono riusciti a portare via denaro o meno.
Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.
PATERNO' SCASSINATO BANCOMAT AI 4 CANTI - FOTO