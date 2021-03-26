PATERNO', SCENDONO A 123 I CASI COVID MA AUMENTANO I CITTADINI IN QUARANTENA

Continua la discesa della curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 123 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in discesa rispetto ai dati di ieri. Diminuisce in linea il numero dei ricoveri...

Continua la discesa della curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 123 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in discesa rispetto ai dati di ieri. Diminuisce in linea il numero dei ricoveri, che passa da 6 a 8, rispetto ai dati comunicati ieri.

Risale invece il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono aumentati a 216, undici persone in piu' rispetto dai dati di 24 ore fa.

DATI DI PATERNO’ OGGI

POSITIVI 123 soggetti (-2 rispetto ad i dati del 25/03/2021)

OSPEDALIZZATI 6 soggetti (-2 rispetto ad ieri)

QUARANTENA 216 (+11 rispetto al precedente )

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 26/03/2021 ORE 14:30

