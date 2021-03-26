PATERNO', SCENDONO A 123 I CASI COVID MA AUMENTANO I CITTADINI IN QUARANTENA
Continua la discesa della curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 123 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in discesa rispetto ai dati di ieri. Diminuisce in linea il numero dei ricoveri, che passa da 6 a 8, rispetto ai dati comunicati ieri.
Risale invece il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono aumentati a 216, undici persone in piu' rispetto dai dati di 24 ore fa.
DATI DI PATERNO’ OGGI
POSITIVI 123 soggetti (-2 rispetto ad i dati del 25/03/2021)
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (-2 rispetto ad ieri)
QUARANTENA 216 (+11 rispetto al precedente )
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 26/03/2021 ORE 14:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 123 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 216. I dati sono in continuo aggiornamento.