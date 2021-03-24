PATERNO': SCENDONO A 136 GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ
Calo del numero dei casi positivi in città.
Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania i nuovi positivi rispetto all’ultimo bollettino emesso in data 22 Marzo 2021 diminuiscono di otto soggetti, il totale degli attualmente positivi in città scende a 136 . Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 9, dato invariato al precedente aggiornamento. Nessun riferimento comunicato rispetto alle persone in quarantena ed al numero dei guariti.
DATI DI PATERNO’ OGGI
POSITIVI 136soggetti (-8 rispetto ad i dati del 22/03/2021)
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto ad ieri)
QUARANTENA 209 (dato del 22/03/2021)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
