PATERNÒ SCHIAMAZZI E VANDALISMI A PARCO EUROPA: “OGNI SABATO UNA DISTILLERIA A CIELO APERTO”, LA DENUNCIA DEI RESIDENTI

Nonostante le ripetute denunce, la situazione a Parco Europa continua a peggiorare. I cittadini, ormai esasperati, tornano a far sentire la propria voce.

Stanchi di convivere con una realtà sempre più fuori controllo, i residenti ci hanno inviato una nuova segnalazione, accompagnata da immagini eloquenti che documentano il degrado crescente e i pericoli quotidiani.

«Inviamo le foto della “distilleria” che ogni sabato sera entra in funzione nella zona – scrivono con amara ironia – ma purtroppo è la triste verità», raccontano alcuni abitanti. «È davvero sconfortante vedere gruppi di ragazzini ubriachi che urlano, fumano e sfrecciano a tutta velocità sui motorini, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri.»

Le loro parole trasmettono non solo frustrazione, ma anche un profondo senso di abbandono: «Ci sentiamo lasciati soli da tutti, soprattutto dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine. Le nostre segnalazioni si perdono nel vuoto, come se nessuno volesse vedere quello che accade qui.»

La comunità chiede interventi urgenti: più controlli, una maggiore presenza delle autorità, ma anche un piano a lungo termine che possa restituire dignità e vivibilità al quartiere.

«Grazie per non aver fatto nulla per noi», concludono amaramente.

Una frase che suona come un grido d’aiuto. E che chiama in causa, con forza, la responsabilità di chi dovrebbe garantire sicurezza, ascolto e rispetto.