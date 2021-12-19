PATERNÒ, SCHIANTO ALL'ALBA: AUTO CONTRO IL MURO. QUATTRO FERITI

Grave incidente stradale all'alba di oggi 19 Dicembre 2021 a Paternò.

Per cause ancora da accertare, il conducente di una Polo con a bordo quattro persone mentre percorreva la Via Mongibello, l'arteria viaria che collega Ragalna con Paternó, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro della carreggiata.

L’impatto è stato violento tanto che sono esplosi gli airbag del mezzo, che ha finito la sua corsa in senso contrario invadendo l'intera corsia di marcia, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Il conducente e i tre passeggeri, tutti giovani, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118, e trasportati d'urgenza al Cannizzaro di Catania.

Al momento non si conoscono le gravità delle ferire riportate.

Praticamente distrutto invece il mezzo, L’incidente sembrerebbe del tutto autonomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.