PATERNO'. Scintille e scoppi da una cassetta elettrica: strada chiusa, sul posto vigili del fuoco e tecnici
Paternò, 16 ottobre 2025 – Questa mattina, intorno alle 08:30, in via Salvatore Bellia si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra residenti e passanti. A causa della pioggia battente, molto probabilmente per via dell’infiltrazione d’acqua, si sono registrate scintille e piccoli scoppi provenienti da una cassetta elettrica installata lungo la facciata di un edificio.
La situazione ha causato anche brevi fiammate e fumo visibile.
I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area, mentre il primo tratto di via Salvatore Bellia è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.
Sul posto stanno operando anche i tecnici della linea elettrica, impegnati a individuare l’origine del guasto e ad avviare le necessarie riparazioni per evitare ulteriori rischi o disagi alla cittadinanza.
Fortunatamente non si segnalano feriti né danni a persone o cose, ma la prontezza dell’intervento ha evitato che la situazione potesse peggiorare.
Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a segnalare eventuali anomalie agli impianti elettrici, soprattutto in presenza di maltempo.