95047

PATERNO'. Scintille e scoppi da una cassetta elettrica: strada chiusa, sul posto vigili del fuoco e tecnici

Paternò, 16 ottobre 2025 – Questa mattina, intorno alle 08:30, in via Salvatore Bellia si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra residenti e passanti. A causa della pioggia battent...

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2025 09:38
PATERNO'. Scintille e scoppi da una cassetta elettrica: strada chiusa, sul posto vigili del fuoco e tecnici -
News
Condividi

Paternò, 16 ottobre 2025 – Questa mattina, intorno alle 08:30, in via Salvatore Bellia si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra residenti e passanti. A causa della pioggia battente, molto probabilmente per via dell’infiltrazione d’acqua, si sono registrate scintille e piccoli scoppi provenienti da una cassetta elettrica installata lungo la facciata di un edificio.

La situazione ha causato anche brevi fiammate e fumo visibile.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area, mentre il primo tratto di via Salvatore Bellia è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.

Sul posto stanno operando anche i tecnici della linea elettrica, impegnati a individuare l’origine del guasto e ad avviare le necessarie riparazioni per evitare ulteriori rischi o disagi alla cittadinanza.

Fortunatamente non si segnalano feriti né danni a persone o cose, ma la prontezza dell’intervento ha evitato che la situazione potesse peggiorare.

Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a segnalare eventuali anomalie agli impianti elettrici, soprattutto in presenza di maltempo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047