PATERNO': SCIVOLANO CON LO SCOOTER, FERITI

Incidente stradale ieri , 06 Ottobre 2021, intorno alle 19 a Paternò.

Il sinistro si è verificato in via Santa Caterina, probabilmente in seguito all'asfalto bagnato si è verificato la caduta dallo scooter con a bordo una coppia di ragazzi che sono scivolati rovinosamente sull'asfalto.

Ad avere la peggio è stata la donna , che nell'impatto è andata a sbattere contro un autovettura, per lei che ha riportato dell'escoriazioni e qualche contusione si è necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 che l'ha stabilizzata e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.