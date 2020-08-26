PATERNO': SCOMPARE SALVATORE SALOMONE, NOTO AVVOCATO E GIORNALISTA

Un altro grande personaggio, molto noto a Paternò, è improvvisamente scomparso la notte scorsa. Si tratta di Salvatore Salomone, da tutti chiamato Totò, 61 anni, noto avvocato e giornalista. E’ decedu...

Un altro grande personaggio, molto noto a Paternò, è improvvisamente scomparso la notte scorsa. Si tratta di Salvatore Salomone, da tutti chiamato Totò, 61 anni, noto avvocato e giornalista. E’ deceduto la notte scorsa, a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Ottimo nel suo lavoro di avvocato, esempio per i suoi colleghi per la sua serietà e disponibilità, per anni ha lavorato anche come giornalista sia con alcune emittenti televisive locali, sia con La Sicilia. Lascia la moglie Giusy e i figli Giuseppe Carlo e Roberta. I funerali saranno officiati domani 27 settembre nella Chiesa della Rocca ( Ragalna) alle ore 16,00. Alla famiglia del compianto Salvatore Salomone, vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra Redazione.